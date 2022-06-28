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Sinop'ta sağanak nedeniyle oluşan taşkınlar tarım arazilerine zarar verdi

28.06.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta sağanak nedeniyle oluşan taşkınlar tarım arazilerine zarar verdi

Sinop'ta sağanak nedeniyle oluşan taşkınlar tarım arazilerine zarar verdi

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde sağanak nedeniyle bir köprü yıkıldı, tarım arazileri zarar gördü.

Bölgede etkili olan yağış sebebiyle Boyabat ilçesinde Gökırmak Irmağı'nın debisi yükseldi.

Şıhlı köyü mevkisinde su taşkınlarının yaşandığı ilçede köylülerin tarım arazilerine ulaşım sağladığı köprü yıkıldı. Taşkın nedeniyle bölgedeki bazı tarım arazileri de zarar gördü.

Kaymakam Enver Yılmaz ve beraberindekiler, Şıhlı köyüne giderek taşkının yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Yılmaz, vatandaşlara geçmiş olsun dileğini iletti.

Sinop'ta sağanak nedeniyle oluşan taşkınlar tarım arazilerine zarar verdi

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