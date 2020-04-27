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Sinop’ta sağlığa personel takviyesi

SİNOP HABERLERİ  | 27.04.2020 21:38 | Son Güncelleme

Sinop İl Sağlık Müdür Vekili Uzm.

Sinop’ta sağlığa personel takviyesi

Sinop İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Mehmet Usta, Sinop’a toplam 124 sağlık çalışanı atamasının yapıldığını açıkladı.
Sinop İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Mehmet Usta konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü tarafından, pandemi olarak kabul edilen Kovid-19 salgını ile ilgili mücadelemizde; kamu sağlık tesislerinde yeterli sayıda personel eliyle salgının yayılımının önlenmesi ile hizmetlerin kesintisiz ve etkin yürütülmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere yönelik olarak birtakım düzenlemeler yapılmış ve uygulamaya konulmuştur. Sağlık ordumuzu daha da güçlendirmek adına Bakanlığımız tarafından 2020 yılı Mart ayında 18 bin sağlık personeli ataması ve 14 bin sürekli işçi alımı yapılmıştır. Bu kapsamda ilimiz için 30 hemşire, 12 ebe, 8 acil tıp teknisyeni ve 19 diğer sağlık personeli olmak üzere toplamda 69 personel ataması gerçekleştirilmiştir. Yine 14 bin sürekli işçi alımından ilimiz için 38 temizlik görevlisi, 12 güvenlik görevlisi ve 5 klinik destek elemanı olmak üzere toplam 55 sürekli işçi alımı yapılarak sağlık tesislerimizin personel ihtiyacı karşılanmıştır. Ülke olarak içerisinde bulunduğumuz bu zor günlerde siz değerli halkımıza daha iyi hizmet verebilmek adına aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar dilerim” dedi.

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