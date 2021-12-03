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Sinop'ta sahilde ceset bulundu

03.12.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta sahilde ceset bulundu

SİNOP (AA) - Sinop'ta balıkçılar tarafından sahilde bir ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Türkeli ilçesinde avlanmak için denize açılan balıkçılar, limana döndükleri sırada Güzelkent köyü sahilinde bir ceset gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, jandarma ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden alınarak kimlik tespitinin yapılabilmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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