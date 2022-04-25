YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'ta şantaj suçundan 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Sinop'ta şantaj suçundan 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

25.04.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta şantaj suçundan 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta şantaj suçundan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Suç Araştırma Timi (JASAT), firari hükümlünün, İstanbul'dan Gerze ilçesine geleceği bilgisine ulaştı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda araçta yakalanan kişinin, daha önce karıştığı olaylardan dolayı 49 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Şantaj suçundan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de iki şehir arasındaki 2 bin 300 yıllık sözleşme Sinop Müzesi'ndeKaradeniz'de iki şehir arasındaki 2 bin 300 yıllık sözleşme Sinop Müzesi'nde
Yeni Malatyaspor-Konyaspor maçının ardındanYeni Malatyaspor-Konyaspor maçının ardından
Antalya sahillerinde yoğunluk yaşandıAntalya sahillerinde yoğunluk yaşandı
Anahtar Kelimeler:
Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 25 Nisan Pazartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:37
Öğle
12:42
İkindi
16:31
Akşam
19:38
Yatsı
21:09

Sinop Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Pazartesi

Başak Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Ayancik
Akay Eczanesi
Boyabat
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Yenice Eczanesi
Gerze
Türkeli Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aralarında 46 yaş fark var! Eleştirilere cevabı olay oldu

Aralarında 46 yaş fark var! Eleştirilere cevabı olay oldu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Tutuklanmamak için cinsel ilişki teklif etti

Tutuklanmamak için cinsel ilişki teklif etti

Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.