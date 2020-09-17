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Sinop’ta şehit yakınları ve gazilere devlet övünç madalyası

SİNOP HABERLERİ  | 17.09.2020 18:21 | Son Güncelleme

Sinop Valiliği ve Sinop Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gazilere "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi.Sinop Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen program saygı duruşu yapılması, İstiklal Marşı okunması ve şehitler için Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Sinop Valiliği ve Sinop Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gazilere "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi.
Sinop Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen program saygı duruşu yapılması, İstiklal Marşı okunması ve şehitler için Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Şırnak’ın Uludere ilçesinde 27 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen J.Asb. Üçvş. Şenel Ağıl ile 8 Eylül 2015 tarihinde Mardin’in Dargeçit ilçesinde terör saldırısında gazi olan polis memuru Ferit Levent Özdemir ve 12 Ocak 2016 tarihinde terör saldırısında ayağından yaralanarak gazi olan J.Uzm.Çvş. Murat Batı ve ailelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına devlet övünç madalyası ve beratını takdim etti. Şehit Şenel Ağıl‘ın küçük oğlu ile yakından ilgilenen Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, kolu alçıda olan çocuğun koluna imza attı.
Törene Vali Erol Karaömeroğlu’nun yanı sıra, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Özgen, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş, kurum müdürleri, şehit ve gazi aileleri ve katıldı.
Vali Erol Karaömeroğlu tören sonrası yaptığı açıklamada, ”Üzerinde yaşadığımız coğrafya tarih boyunca hep istiklal mücadelelerine sahne oldu. Anadolu’muzu şehitlerimizin kanlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla vatan edindik, yurt edindik, edinmeye de devam ediyoruz. Şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin sayesinde bin yıldır aynı toprağın üzerinde yaşayabiliyor, aynı pınarlardan su içebiliyor, göklerde dalgalanan bayrağımızı gururla seyredebiliyoruz. Büyük davaların, büyük zaferlerin, büyük hedeflerin ardında büyük kahramanlar vardır. Terörle mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda ve 15 Temmuz’da şehit olan, gazilikle şereflenen kardeşlerimiz bu büyük davanın günümüzdeki sancaktarlarıdır. Şehit olan kahramanlarımızı uğruna can verdikleri al bayrağa sarıp cennete uğurladık. Şüphesiz ki kaybın acısı büyüktür ama karşılığı Allah katında en büyük ödül ve mükâfat olan cennetle müjdelenmek ve Peygamber Efendimize komşu olmaktır. Rabb’im şehitlerimizden razı olsun. Değerli ailelerine, eşlerine, evlatlarına sabır dilerken, her an devletimizin, milletimizin yanlarında olduğunu, şehitlerimizin emaneti olan vatanımıza sonsuza kadar sahip çıkacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.

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