YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’ta şehitler için konvoy

Sinop’ta şehitler için konvoy

SİNOP HABERLERİ  | 02.03.2020 22:07 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan Mehmetçikleri anmak için Sinop’ta vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturdu.Sinop’ta organize olan çok sayıda vatandaş tarafından düzenlenen konvoya katılan vatandaşlar, araçlarını Türk bayrağıyla donattı.

Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan Mehmetçikleri anmak için Sinop’ta vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturdu.
Sinop’ta organize olan çok sayıda vatandaş tarafından düzenlenen konvoya katılan vatandaşlar, araçlarını Türk bayrağıyla donattı. Merkez yeni otogar mevkisinde toplanan sürücüler, araçlarıyla şehir merkezine gelerek ardından eski otogar mevkisine geçerek burada konvoyu sonlandırdı. Konvoya katılan vatandaşlar ‘Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez’ sloganları attı.
Düzenledikleri konvoyla şehitleri andıklarını belirten Murat Gül, “Vatan uğrunda can veren tüm şehitlerimizi anmak için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Türkler esir olmaz, Türk devletsiz olmaz, Türk bayraksız, Türk ezansız, Türk hürriyetsiz, Türk askersiz olmaz! Ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü ve bu vatan uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan yurdumuzun dört bir köşesinden şehit düşen Mehmetçiğimizin öncelikle ailesine baş sağlığı şehitlerimize Allahtan rahmet dileriz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Olaylı maçın ardından darp raporu alındı, hukuki süreç başlıyor

Olaylı maçın ardından darp raporu alındı, hukuki süreç başlıyor

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Bursa’da kayıp yaşlı adamdan acı haber

Bursa’da kayıp yaşlı adamdan acı haber

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

Sinop Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
05:40
Sabah
07:06
Öğle
12:57
İkindi
16:03
Akşam
18:37
Yatsı
19:58

Sinop Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Ayancik
Özcan Eczanesi
Boyabat
Tek Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Dolgun Eczanesi
Gerze
Özlem Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gol sevincini asker selamı ile yaşadılar

Gol sevincini asker selamı ile yaşadılar

Orman Kampı Mesire alanına yapılmak istenilen ahşap evlere tepki

Orman Kampı Mesire alanına yapılmak istenilen ahşap evlere tepki

Boyabat Belediyesinden kan ve kök hücre bağış kampanyası

Boyabat Belediyesinden kan ve kök hücre bağış kampanyası

MHP İlçe Başkanı Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

MHP İlçe Başkanı Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Yaralı şahine sahip çıktı

Yaralı şahine sahip çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.