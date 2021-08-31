Sinop'ta selde kaybolanları arama çalışmaları sürüyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan kayıpları arama çalışmaları devam ediyor.

AFAD, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince kayıplar ırmak yatakları ve denizde aranıyor.

Sinop'ta denizde sürdürülen çalışmalar Ayancık, Gebelit, Sinop merkez ve Akliman bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Polis dalgıç ekipleri, Akliman bölgesinde arama çalışması yaptı.

Her gün sabah saatlerinde başlayan arama çalışmaları hava kararıncaya kadar sürüyor.

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