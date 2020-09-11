Sinop’ta sendika ve dernek temsilcilerinden suç duyurusu

Türkeli İmam Hatipliler Derneği ile Diyanet-Sen Türkeli Temsilciliği, ortaklaşa gerçekleştirdiği basın açıklaması ile katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları hakkında sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Suç duyurusu öncesinde Türkeli Müftülüğü binası önünde Türkeli İmam Hatipliler Derneği ile Diyanet-Sen Türkeli Temsilciliği adına Türkeli İmam Hatipliler Derneği Başkanı Atilla Şentürk konuşma yaptı.

Şentürk, yaptığı konuşmda, "Bir televizyon kanalında, imam hatiplilere hakaret ve iftira atan Erol Mütercimler hakkında ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ’hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama’ fiillerinden suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu haddi aşan davranışından dolayı kamu davası açılmasını talep ediyoruz. Katıldığı programda Erol Mütercimler, imam hatip mezunlarına alenen hakarette bulunarak aşağılamıştır. Suçun basın-yayın yoluyla işlenmesi, televizyonun youtube kanalı üzerinden videoya hala ulaşılabiliyor olması ise üzüntümüzü arttırmıştır. İmam hatip camiası; bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, on milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir ailedir. 69 yıldır eğitim hayatına devam eden imam hatip okulları ülkemiz, milletimiz ve medeniyetimiz için çok değerli, alimler, doktorlar, mühendisler, edebiyatçılar, siyasetçiler ve devlet adamları yetiştirmiştir. Bu isimler dün olduğu gibi bugün de ülkenin dört bir yanında hizmet vermektedir. İmam hatiplilere yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcı-küçük düşürücü ifadeler, sadece bu camiayı değil Türkiye’yi, 83 milyonluk ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi hedef almaktadır. Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidirler ki, bu davranış ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır. İşte bu gerekçe ile camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan Mütercimler hakkında kamu davası açılmasını ve bu iftiralarının yanına kar kalmamasını istiyoruz.

Suç duyurumuzun gereğinin yapılacağına; ülkemizi, milletimizi, çocuklarımızı, bugünlerimizi ve yarınlarımızı hedefleyen bu tür davranışların cezasız kalmayacağına inanıyoruz. Biz biliyoruz ki, adalet yerini bulacak ve bir daha kimse ülkemizin güzide okulları olan imam hatiplerden mezun olanlar hakkında böyle pervasız davranışlara cür’et edemeyecektir" diye konuştu.



