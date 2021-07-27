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Sinop'ta şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, sağanak su taşkınlarına neden oldu

27.07.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, sağanak su taşkınlarına neden oldu

SİNOP (AA) - Sinop'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, sağanak su taşkınlarına yol açtı.

Kentte etkili olan sağanak, Dikmen ilçesinde su taşkınlarına neden oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, taşkın sebebiyle zarar gören köy yollarının temizlenmesi için çalışma yaptı.

Kent merkezi Karakum mevkisinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle İl Özel İdaresine ait sosyal tesis bahçesindeki çok sayıda ağaç devrildi. Ekipler, devrilen ağaçları keserek tesis bahçesinden kaldırdı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, tesiste konaklayan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tesiste oluşan hasarla ilgili yetkililerden bilgi alan Çınkıl, gerekli önlemlerin alınması için çalışanlara talimat verdi.

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