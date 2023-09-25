YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’ta şok uygulama: 2 gözaltı

Sinop’ta şok uygulama: 2 gözaltı

25.09.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta polis ekiplerince yapılan şok uygulamada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Sinop’ta şok uygulama: 2 gözaltı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamada üst araması yapılan şahıslarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 5 adet mermi ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla Büyükşehir Oyuncak Kütüphanesi çocukların uğrak noktasıMuğla Büyükşehir Oyuncak Kütüphanesi çocukların uğrak noktası
Darıca ile İspir kardeş şehir olduDarıca ile İspir kardeş şehir oldu
8 yıldır çöp biriktiren kadının evinden 2 kamyon çöp çıkartıldı8 yıldır çöp biriktiren kadının evinden 2 kamyon çöp çıkartıldı
Anahtar Kelimeler:
Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazartesi

İmsak
04:56
Sabah
06:22
Öğle
12:36
İkindi
15:59
Akşam
18:40
Yatsı
20:01

Sinop Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Pazartesi

Yüksel eczanesi
Ayancik
Yildirim eczanesi
Duragan
Erfelek eczanesi
Erfelek
Şifa eczanesi
Turkeli
Yasemin eczanesi
Merkez
Ekin eczanesi
Gerze
Yaşam eczanesi
Boyabat
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etti

Elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etti

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.