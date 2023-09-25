Sinop’ta şok uygulama: 2 gözaltı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamada üst araması yapılan şahıslarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 5 adet mermi ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
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