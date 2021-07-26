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Sinop'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

26.07.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, istihbari çalışmaların ardından, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Üç zanlının gözaltına alındığı operasyonda, farklı adreslerde yapılan aramalarda, 512 gram uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

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