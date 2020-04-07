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Sinop'ta sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye para cezası

SİNOP HABERLERİ  | 07.04.2020 14:42 | Son Güncelleme

Sinop'ta sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye para cezası

SİNOP (AA) - Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları iddiasıyla 16 kişiye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde 3 katlı bir apartmanın giriş katında kumar oynandığı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, masaların üzerinde kumar oynanan eşyalar ele geçirildi. Evdeki 9 kişi gözaltına alındı.

Erfelek ilçesinde ise bir kahvehaneye yapılan operasyonda, sobaya atılmış kimlik ve oyun kağıtları bulundu. Ekiplerce içeride bulunan 7 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, her iki operasyonda bu kişilere kumar oynadıkları, kapalı ortamda sigara içtikleri ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları iddiasıyla toplam 38 bin 172 lira idari para cezası uyguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kumar Operasyon Sinop

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