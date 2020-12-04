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Sinop’ta şüpheli bavul paniği

SİNOP HABERLERİ  | 04.12.2020 16:11 | Son Güncelleme

Sinop’ta bir çöp kutusunun kenarına bırakılan şüpheli bavul, bomba paniğine neden oldu.

Sinop’ta bir çöp kutusunun kenarına bırakılan şüpheli bavul, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen bavulun boş olduğu görüldü.
Karakum yolu taş ocakları mevkisinde yol üzerinde bulunan bir çöp kutusunun kenarında bavulu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yolu araç ve yaya trafiğine kapatarak, bomba imha uzmanı çağırdı. Gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giydikten sonra bavulu açarak kontrol etti. Boş olduğu görülen bavul polis ekiplerince teslim alındı. Daha sonra yol trafiğe açıldı.

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