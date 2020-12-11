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Sinop’ta şüpheli ölüm: Yaşlı adam evinde ölü bulundu

SİNOP HABERLERİ  | 11.12.2020 20:05 | Son Güncelleme

Sinop’ta 65 yaşındaki emekli bir öğretmen yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Ulus Sokak’ta bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Muharrem Öztürk’ten bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Sinop’ta 65 yaşındaki emekli bir öğretmen yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Ulus Sokak’ta bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Muharrem Öztürk’ten bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve giren polis ekipleri, Öztürk’ü yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Muharrem Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Öztürk’ün cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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