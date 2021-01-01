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Sinop’ta şüpheli ölüm: Yaşlı kadının cesedi bulundu

SİNOP HABERLERİ  | 01.01.2021 18:57 | Son Güncelleme

Sinop’ta yaşlı bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Sinop’ta yaşlı bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. 2 hafta önce öldüğü tahmin edilen kadının cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Olay, Ada Mahallesi Aşiyan Konutları’ndaki bir apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşayan 1 çocuk annesi 65 yaşındaki Ayla Koç’un yeni yılını kutlamak için arayan kardeşi, ona ulaşamaması üzerine apartman yöneticisini arayarak kardeşine bakmasını istedi. Yönetici de kapıyı çalmasına rağmen içeriden ses gelmeyince durumu polise bildirdi.
Çilingir yardımıyla eve giren polis, evin kapalı balkonunda Koç’un yerde çürümüş cesedi ile karşılaştı. Polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Koç’un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ayla Koç’un eşinin de öldüğü öğrenilirken komşuları yaşlı kadını uzun zamandır mahallede görmediklerini söyledi.

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