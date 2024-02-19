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Sinop'ta tabancayla havaya açılan ateş sonucu üniversite öğrencisi evinde başından yaralandı

AA AA
19.02.2024 07:57 | Son Güncelleme:
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Sinop'ta tabancayla havaya açılan ateş sonucu evinde başına isabet eden kurşunla yaralanan üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta tabancayla havaya açılan ateş sonucu üniversite öğrencisi evinde başından yaralandı

Korucuk Mahallesi'nde arkadaşlarıyla tartışan F.P, apartmanın bahçesinde tabancayla havaya ateş açtı.

Bu sırada apartmanın ikinci katındaki evinde bulunan üniversite öğrencisi B.D, başına isabet eden kurşunla yaralandı.

B.D, arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüpheli F.P, polis ekiplerince yakalandı. Zanlının olayda kullandığı ruhsatsız tabanca aracında ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sinop öğrenci tabanca

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