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Sinop’ta takla atan otomobil ters döndü: 1 yaralı

SİNOP HABERLERİ  | 17.09.2020 12:17 | Son Güncelleme

Sinop’ta bir otomobilin takla atarak ters döndüğü kazada sürücü yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Karakum yolu üzerinde meydana geldi.

Sinop’ta bir otomobilin takla atarak ters döndüğü kazada sürücü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Karakum yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karakum istikametinden şehir merkezi yönüne seyir halinde olan Burak Koca yönetimindeki 57 KL 191 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalara çarparak takla attı. Takla atarak ters dönen aracın sürücüsü Burak Koca yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Daha sonra araç çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

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