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Sinop'ta tarihi surları turizme kazandıracak projeye onay

SİNOP HABERLERİ  | 27.08.2020 13:18 | Son Güncelleme

Sinop'ta tarihi surları turizme kazandıracak projeye onay

SİNOP (AA) - Sinop'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilecek, tarihi surların turizme kazandırılmasına yönelik Şehir Meydanı Projesi'nin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylandığı bildirildi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 bin 500 yıllık tarihi surların turizme kazandırılmasının amaçlandığı projede güzel gelişmelerin yaşanmaya devam ettiğini söyledi.

Hem kent hem ülke turizmi açısından surların turizme kazandırılmasının önemine işaret eden Maviş, geniş bir alanı kapsayacak projeyi hiçbir kesimi mağdur etmeden hayata geçirmeye gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Surların çevresinde bulunan iş yerlerinin yıkılacağına dikkati çeken Maviş, "Esnafımızı mağdur etmemek amacıyla Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un talimatıyla yapılacak meydanda yeni bir turizm çarşısı inşa edilecek. Bununla ilgili önümüzde bazı engeller vardı. Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından projenin onaylanmasıyla yapılacak işlemlerin önü açılmış oldu." diye konuştu.

Maviş, yakın zamanda projenin kamuoyu ile paylaşılacağını belirterek, "Çok önemli bir projeyi hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bazı esnaflarımız belki tereddüt yaşayabilir. Ancak şunu bilmelerini istiyorum; hiç kimsenin mağdur edilmeyeceği bir süreci devam ettiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

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