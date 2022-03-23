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Sinop'ta trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

23.03.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

SİNOP (AA) - Sinop'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Zeytinlik Mahallesi Gazi Caddesi'nde süratli şekilde seyreden otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpması, Bülent Ecevit Caddesi'nde bir motosikletin devrilmesi ve Ordu Mahallesi'nde kontrolden çıkan hafif ticari aracın virajı alamayarak tarlaya devrilmesi yer alıyor.

Kamera kayıtlarında, Kaleyazısı Mahallesi Sakarya Caddesi'nde kavşakta otomobilin motosiklet sürücüsüne çarpması da görülüyor.

Trafik kurallarına uyulmaması sonucu meydana gelen kazalara ilişkin görüntülerin sonunda, "Trafik kuralları hayati önem taşıyor. Trafikte her zaman güvende hissetmek için kurallara uyalım." mesajı paylaşıldı.

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