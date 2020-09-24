Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sinop -Ayancık karayolunun 10 kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayancık yönüne giden F.K. yönetimindeki 25 AAS 335 plakalı otomobil döneceği kavşağı kaçırınca aniden durdu. Bu sırada arkadan gelen F.N.Y.(63) yönetimindeki 55 ADD 08 plakalı hafif ticari araç, aniden duran otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole savrulurken araç sürücüsü F.K. ise yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



PARTNER Hande Erçel eridi