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Sinop’ta trafik kazası: 3 yaralı

SİNOP HABERLERİ  | 03.03.2020 09:26 | Son Güncelleme

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, sabah 07.30 sıralarında, Ayancık Çangal Dağı mevkisinde meydana geldi.

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah 07.30 sıralarında, Ayancık Çangal Dağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir cenaze törenine katılmak üzere İstanbul’dan Çatalzeytin’e gitmek için yola çıkan Tüm Sinoplu İş Adamları Derneği (TÜSİYAD) Genel Başkanı Ayancıklı iş adamı Mustafa Özalp’ın ailesini taşıyan otomobil, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Takla atan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi.
Kazada Özalp ailesinin şoförü ile araçta bulunan iş adamı Mustafa Özalp’in eşi ile oğlu Faruk Özalp yaralandı. Uçurumdan yuvarlanan otomobil ise hurdaya döndü.

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