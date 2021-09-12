Sinop'ta tuğla fabrikasına sığınan yaralı karacaya ilk müdahaleyi işçiler yaptı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde avcılardan kaçarak tuğla fabrikasına sığınan yaralı karaca tedavi altına alındı.

Karapürçek köyü Elekdağ ormanlık alanında av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanan karaca, çevredeki tuğla fabrikasının deposuna sığındı.

Yaralı karacaya ilk müdahaleyi yapan işçiler, jandarmayı arayarak durumu bildirdi.

Jandarmanın ihbarı üzerine Boyabat Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimi Coşkun Güven, fabrikaya gelerek yaralı karacayı muayene edip, gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi.

Güven, iki yaşındaki dişi karacanın vücudunun beş ayrı noktasında saçma yarası olduğunu belirtti.

Yaralı karaca daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Sinop'taki Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi yapılacak karacanın, bulunduğu bölgede doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.



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