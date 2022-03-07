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Sinop'ta uçurumda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

07.03.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta uçurumda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

SİNOP (AA) - Sinop'ta deniz kenarında uçurumda cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi.

Bozburun mevkisindeki yaklaşık 250 metrelik uçurumda önceki gün çevredekiler tarafından cesedine rastlanan kadının, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı.

İncelemede cesedin 57 yaşındaki Zahide Çatak'a ait olduğu belirlendi.

Çatak'ın cesedinde herhangi kesici alet veya ateşli silah izinin bulunmadığı öğrenildi.

Ordu Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı bilgisine ulaşılan Çatak'ın cenazesi, yakınları tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak aile kabristanlığına defnedildi.

Çatak'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

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