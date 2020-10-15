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Sinop’ta Uluslararası Aile Sempozyumu

SİNOP HABERLERİ  | 15.10.2020 16:22 | Son Güncelleme

Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Aile Sempozyumu başladı.Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli konferans salonunda açılışı gerçekleşen “Aile Kurumunun Bekasına Yönelik Çağdaş Fırsatlar/Tehditler” temasıyla düzenlenen uluslararası sempozyum iki gün sürecek.

Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Aile Sempozyumu başladı.
Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli konferans salonunda açılışı gerçekleşen “Aile Kurumunun Bekasına Yönelik Çağdaş Fırsatlar/Tehditler” temasıyla düzenlenen uluslararası sempozyum iki gün sürecek. Sempozyumun amacı aile kurumunu etkileyen çağdaş unsurları akademik bir bakış açısıyla tahlil etmek ve mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.
Sempozyumun açılışında konuşan Sinop valisi Erol Karaömeroğlu, “Güçlü bir ülke, güçlü bir millet, huzurlu bir toplum olabilmenin öncelikli şartı güçlü bir aile yapısına sahip olmaktır. Aile, toplumsal yaşamı düzenleyen, insan neslinin devamını, bireylerin sosyal, psikolojik ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayan ve toplumsal düzeni sağlayan bir mekanizmadır. Bir milleti tarihî, siyasî, sosyal açılardan incelemek için çalışmaya, insanlık tarihi kadar eski olan aile kavramını inceleyerek başlamak gerekir. Kültürün bir kuşaktan diğerine iletilmesinde en önemli sosyal ortam olan aile, dinî, millî ve hukukî değerleri ile toplumun çekirdeğini oluşturmaktadır. Biz aileyi toplumun nüvesi, kilit taşı, mayası olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu minvalde Türk milletinin tarihe yön veren, çok geniş coğrafyaya hakim olmasında sağlam aile yapısı ve düzeni son derece önemli bir rol oynamıştır. Kadim geleneğimizde aile ile toplumun, aile ile devletin kaderi özdeşleşmiş, bir ve beraber görülmüştür. Türk toplumu olarak inanırız ki aile, sosyal ve kültürel değişiklikler karşısında sarsıntıya uğramadığı müddetçe millet ve devlet de güçlü olmuştur” dedi.
Sinop Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek düzenlenen sempozyumun verimli geçmesi temennisinde bulundu.
Sempozyumun açılışına Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, katıldı.

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