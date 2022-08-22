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Sinop'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

22.08.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerze ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüpheli M.C'nin Sokun köyündeki evinde ve bahçesinde yapılan aramalarda 178 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Kenevir bitkilerine el konulurken, zanlı gözaltına alındı.

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada ise 3 kişinin üzerinde bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sinop'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

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Sinop uyuşturucu emniyet jandarma

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