Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, durdurulan bir araç arandı.
Aramada 12,65 gram esrar ile tabanca fişekleri ele geçirildi.
Araçtaki 4 zanlı gözaltına alındı.
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