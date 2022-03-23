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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

23.03.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 5,90 gram metamfetamin, 43 uyuşturucu hap ve 1,50 gram esrar ele geçirildi.

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