Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Temiz sokaklar, mutlu şehir" sloganıyla yürütülen suç ve suçlularla mücadele kapsamında Boyabat ilçesinde uyuşturucu ticareti ve imalatı yaptıkları tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 305 gram bonzai ele geçirildi.
Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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