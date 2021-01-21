YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’ta Uzaktan Eğitim Çalıştayı başladı

Sinop’ta Uzaktan Eğitim Çalıştayı başladı

21.01.2021 12:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunları tespit ederek çözüme dönük çalışmalar yapmak amacıyla düzenlenen “Uzaktan Eğitim Çalıştayı" dün yapılan açılış toplantısı ile başladı.Açılış toplantısında İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Kirendibi Müdürlüğe ait proje ve faaliyetler hakkında sunum gerçekleştirdi.

Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunları tespit ederek çözüme dönük çalışmalar yapmak amacıyla düzenlenen “Uzaktan Eğitim Çalıştayı" dün yapılan açılış toplantısı ile başladı.
Açılış toplantısında İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Kirendibi Müdürlüğe ait proje ve faaliyetler hakkında sunum gerçekleştirdi. Toplantı Sinop Valisi Erol Karaömeroglu, Özel Eğitim Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ve İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar açılış konuşmaları yaptılar.
Çalıştay’ın öncülük edecek bir çalışma olduğunu ifade eden Vali Erol Karaömeroğlu Sinop ve tüm ülke için faydalı sonuçlar elde edileceğini dile getirdi.
İl genelinde bulunan resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim, özel eğitim okullarımızla ve yaygın eğitim kurumlarımızla uzaktan eğitim sürecini değerlendirmek, tecrübe paylaşımı yapmak, yapılması planlanan çalışmaları (eğitimde iyi örnek) il genelindeki okul ve kurumlara yaygınlaştırılmasını sağlamak, okul ve kurumlar arasındaki bilgi ve iletişimi güçlendirmek, çeşitli alanlarda ortak hareket ederek, tespit edilen sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılmasını sağlamak, okul ve kurumlar tarafından yapılan iyi uygulamaların geliştirilmesine katkıda bulunmak uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunları tespit ederek çözüme dönük çalışmalar yapmak amacıyla düzenlenen Uzaktan Eğitim Çalıştayı’nın 20-21 Ocak tarihlerinde iki gün boyunca devam edeceği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlülerin kar sevinci! Ünlülerin kar sevinci!
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de... Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
1/

Sinop Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:24
Sabah
07:55
Öğle
12:56
İkindi
15:23
Akşam
17:47
Yatsı
19:12

Sinop Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Güçlü Eczanesi
Gerze
Merkez Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Ayancik
Özlem Eczanesi
Turkeli
Şifa Eczanesi
Erfelek
Yaşam Eczanesi
Boyabat
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Tellere takılan martı kurtarıldı

Tellere takılan martı kurtarıldı

Sinop’ta sokak canları unutulmadı

Sinop’ta sokak canları unutulmadı

Deniz mayını imha edildi

Deniz mayını imha edildi

Vali Karaömeroğlu: “Köylerimize iki kat daha fazla asfalt yapacağız”

Vali Karaömeroğlu: “Köylerimize iki kat daha fazla asfalt yapacağız”

Sinop’ta 1 yılda 687 kişi hayatını kaybetti

Sinop’ta 1 yılda 687 kişi hayatını kaybetti

Sinop’ta yırtılan bayraklara belediyeden jet müdahale

Sinop’ta yırtılan bayraklara belediyeden jet müdahale

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.