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Sinop’ta vatandaşlara tankerlerle su dağıtılıyor

07.06.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağanağın ardından su kesintisinin yaşandığı Sinop’ta, vatandaşlara tankerle su dağıtımı yapılıyor.

Sinop’ta sağanak sonrası su kesintisi yaşanmaya devam ediyor. Sinop Belediyesi ekipleri, temizlik ve onarım çalışmalarını tamamladı ancak baraj suyundaki bulanıklık seviyesinin normale dönmesi bekleniyor. Sinop Belediyesi, Boyabat Belediyesi, ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait araçlarla vatandaşlara su dağıtımı yapılıyor. Vatandaşlar, araçlardan su temin etmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Barajdaki suyumuz aşırı bulanık. Bulanıklığın biraz daha berraklaşmasını bekliyoruz. Su berraklaştığında klorlayıp suları vereceğiz. Suların gelmesi 2 günü bulabilir” dedi.

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