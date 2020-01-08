YURTHABER
  4. Sinop’ta yabani hayvanlar için yem bırakıldı

Sinop’ta yabani hayvanlar için yem bırakıldı

SİNOP HABERLERİ  | 08.01.2020 13:53 | Son Güncelleme

Sinop’ta yabani hayvanlar için yüksek kesimlere yiyecek bırakıldı.Sinop’un karla kaplı yüksek tepelerinden olan 1300 rakımlı Soğuksu mevkisinde yaşayan yabani canlıların aç kalmamaları amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince yiyecek bırakıldı.Doğa Koruma ve Milli Parklar 10.

Sinop’ta yabani hayvanlar için yüksek kesimlere yiyecek bırakıldı.
Sinop’un karla kaplı yüksek tepelerinden olan 1300 rakımlı Soğuksu mevkisinde yaşayan yabani canlıların aç kalmamaları amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince yiyecek bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, “Doğa Koruma Milli Parklar olarak tüm yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi sürdürebilir halde devam etmeleri için onlara destek olmak istiyoruz. Özellikle olumsuz kış şartlarında karın çok yağdığı bölgelerde yaban hayvanları beslenmekte güçlük çekiyorlar. Yeterli besini bulamıyorlar. Karla kaplandığı için tüm alanlar. Hayvanların aç kalması halinde ise besin aramak için özellikle şehir merkezlerine ve köylere insanların yaşadıkları yerlere gidiyorlar. Tabii oralarda da zaman zaman zarar görebiliyorlar. Zaman zaman da tabi besin bulamadıklarından dolayı hayatiyetlerini sürdüremiyorlar. Bu doğrultuda biz program dahilinde bu tür havalarda özellikle kış aylarında onlara yem desteği, besin desteği vermek için zaman zaman programlar dahilinde uygun olan yerlerde özellikle hayvanların kendi barındığı ve beslendiği yerlerde yaşam alanlarında bu yemleme desteklerini yapıyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...
Karadenizli balıkçıların yüzü dip balıklarıyla gülüyorKaradenizli balıkçıların yüzü dip balıklarıyla gülüyor
Sinop İtfaiyesinin 2019 karnesiSinop İtfaiyesinin 2019 karnesi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tokat’ta çatı yangını

Tokat’ta çatı yangını

Sinop Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:27
Sabah
08:00
Öğle
12:51
İkindi
15:10
Akşam
17:31
Yatsı
18:58

Sinop Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Burcu Eczanesi
Merkez
Önsoy Eczanesi
Ayancik
Coşkun Eczanesi
Boyabat
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Yumuk Eczanesi
Gerze
Gizem Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hamsi firarda

Hamsi firarda

Sinop’ta ekmek israfı

Sinop’ta ekmek israfı

Köylülerin Topladığı Mantarlar Avrupa'ya Ihraç Ediyor

Köylülerin Topladığı Mantarlar Avrupa'ya Ihraç Ediyor

Sinop’ta Zabıta Okul Kantinleri Denetledi

Sinop’ta Zabıta Okul Kantinleri Denetledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.