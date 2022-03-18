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Sinop'ta yaklaşık 15 ölü yunus kıyıya vurdu

18.03.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta yaklaşık 15 ölü yunus kıyıya vurdu

SİNOP (AA) - Sinop'ta, kıyıya vurmuş yaklaşık 15 ölü yunus bulunduğu bildirildi.

Bostancılı Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, sahilde ölü yunusları gördü.

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen Sinop Belediyesi ekipleri ile Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri, yunuslarla ilgili inceleme yaptı.

Daha sonra belediye ekipleri tarafından bulundukları yerden kaldırılan 15'e yakın ölü yunusun gömüleceği öğrenildi.

Yunusların ölüm sebebi yapılacak detaylı incelemenin ardından belli olacak.

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