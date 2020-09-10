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Sinop’ta yangın: 150 dönüm tarım arazisi zarar gördü

SİNOP HABERLERİ  | 10.09.2020 16:40 | Son Güncelleme

Sinop’ta çıkan yangında 150 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tepe köyü mevkisinde içinde meyve ağaçlarının da bulunduğu tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sinop’ta çıkan yangında 150 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tepe köyü mevkisinde içinde meyve ağaçlarının da bulunduğu tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının başlaması ile birlikte köylüler itfaiyeye haber verdi. Ağaçlık alanda çıkan yangının çevredeki evlere sıçrama ihtimali nedeniyle mahalle sakinleri de kısa süreli panik yaşadılar. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Sinop Orman İşletme Müdürlüğü ile Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında 150 dönümlük içinde ağaçların da olduğu tarım arazisi zarar gördü.
Yangın bölgesinde evi bulunan Ahmet Aydoğdu olayı şöyle anlattı:”Nasıl oldu ben de anlamadım aşağıda kavak ağaçların görünüyor orada ufaktan bir duman ateş vardı. Ben de normal çalışanlar ateş yaktı sandım. Sonra bir baktım yangın daha fazlalaştı. O kavak ağaçların olduğu bölge tamamen sardı yangın. İtfaiyeyi aradık. İtfaiye gelene kadar yangın buralara kadar yayıldı. Ağaçların da bulunduğu yeşillik alan büyük zarar gördü" dedi.

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