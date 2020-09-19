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Sinop’ta yangına "kepçeli" müdahale

SİNOP HABERLERİ  | 19.09.2020 12:38 | Son Güncelleme

Sinop’ta ağaç kesimi yapılan ormanlık alanda yangın çıktı.

Sinop’ta ağaç kesimi yapılan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesinde sıkılan su yeterli olmayınca, kepçeyle müdahalede bulunuldu.
Sinop Orman Bölge Müdürlüğü kontrolünde ağaç kesimi yapılan Dibekli köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına 3 itfaiye, ekibi müdahale etti.
Ancak içten içe yanan ağaç köklerini tamamen söndürmek mümkün olmadı. Bunun üzerine yangın yerine kepçe çağrıldı. Yangına kepçeyle müdahale edildi. Yanan ağaç kökleri kepçe kovasıyla çekilerek üzerine toprak atılarak söndürme işlemi sürdürüldü. Yangına müdahale eden kepçe operatörü alevlerin yükselmesiyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Yangında elektrik telleri eriyerek koptu ve köy bir süreliğine elektriksiz kaldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınabildi.

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