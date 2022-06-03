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Sinop'ta yetiştirilen Türk somonundan 80 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor

03.06.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Erol Karaömeroğlu: - "Sinop olarak iddialıyız Türk somonunun başkenti olacağız. Geçen 2021 yılı içerisinde 3 bin ton olan üretim gerçekleştirdik. 2022 yılı sonuna kadar ise 11 işletme yaklaşık 40 bin ton somon üretimi sağlayacak"

SİNOP (AA) - Sinop'taki havuzlarda yetiştirilen ve büyük bir kısmı Rusya, Japonya ile Avrupa ülkelerine gönderilen Türk somonundan bu yıl 80 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.

Vali Erol Karaömeroğlu ve beraberindeki heyet Gerze ilçesinde Türk somonu yetiştiriciliği yapan işletmeleri ziyaret etti. Burada tesisleri gezerek yetkililerden bilgi alan Karaömeroğlu, balık havuzlarını inceledi. Karaömeroğlu, incelemelerinin ardından gazetecilere, Sinop olarak Türk somonu yetiştiriciliği alanında çok iddialı olduklarını söyledi.

Kentte, şu an itibarıyla 11 tesiste somon yetiştiriciliği yapıldığını anlatan Karaömeroğlu, "Sinop olarak iddialıyız Türk somonunun başkenti olacağız. Geçen 2021 yılı içerisinde 3 bin ton olan üretim gerçekleştirdik. 2022 yılı sonuna kadar ise 11 işletme yaklaşık 40 bin ton somon üretimi sağlayacak." dedi.

- "80 milyon dolarlık Türk somonu ihracatı bekliyoruz"

Karaömeroğlu, 2021 yılında Sinop'ta yetiştirilen Türk somonundan 19 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl ise yaklaşık 80 milyon dolarlık Türk somonu ihracatı bekliyoruz. Her geçen gün de işletme sayılarımız artıyor. Bu somonlar tamamen çevreye duyarlı, çevre kurallarına uygun bir şekilde üretiliyor. En ufak bir denizi kirletme olayı yok. En büyük ihracat Rusya, Japonya ve Avrupa ülkelerine yapılıyor. Japon ithalatçılar üretimden sağıma kadar burada bekleyerek üretim sürecini takip ediyorlar. Ne için, çünkü onlar balığı çiğ yedikleri için balığın üretim sürecine bizzat kendi mühendisleriyle nezaret ediyorlar. O nedenle bu tesisler denize, çevreye zararı olmayan kuruluşlar. Biz Sinop olarak çok iddialıyız. Belki gelecek yıl Türk somonunda 100 milyon doları bulacak ihracat bekliyoruz."

Karaömeroğlu, tesislerde çalışanlarla da bir süre sohbet ederek hayırlı işler diledi.

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