YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’ta yırtılan bayraklara belediyeden jet müdahale

Sinop’ta yırtılan bayraklara belediyeden jet müdahale

18.01.2021 18:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sinop’ta yırtılan bayraklara belediyeden jet müdahale

Sinop’ta şiddetli rüzgar bayrakların yıpranmasına ve iplerinin kopmasına sebep oldu.

Sinop’ta şiddetli rüzgar bayrakların yıpranmasına ve iplerinin kopmasına sebep oldu. Zarar gören bayraklar belediye ekipleri tarafından değiştirildi.
Sinop’da kar yağışı şiddetli rüzgarla beraber geldi. Rüzgarın etkisiyle şehirde dalgalanan birçok bayrak da zarar gördü. Yıpranan ve ipi kopan bayraklar Sinop Belediyesi’nce özel olarak takip edildi. Özgürlük ve bağımsızlığın simgesi olan Türk bayrağının yıpranmış bir görüntü vermemesi için imkanlar seferber edildi. Zarar gören bayraklar belediye ekipleri tarafından yapılan jet müdahalelerle değiştirildi. Vatandaşlar yapılan uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

Sinop’ta yırtılan bayraklara belediyeden jet müdahale

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kar ve aşk!' 'Kar ve aşk!'
50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler

Sinop Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:57
Öğle
12:55
İkindi
15:20
Akşam
17:43
Yatsı
19:09

Sinop Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Genç Eczanesi
Boyabat
Şifa Eczanesi
Erfelek
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Yüksel Eczanesi
Ayancik
Şifa Eczanesi
Turkeli
Yumuk Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Sinop Belediyesi’nden kar seferberliği

Sinop Belediyesi’nden kar seferberliği

Sinop’ta “Uzaktan Eğitim Çalıştayı” gerçekleştirilecek

Sinop’ta “Uzaktan Eğitim Çalıştayı” gerçekleştirilecek

Sinop’ta “Veli Akademisi” projesi başladı

Sinop’ta “Veli Akademisi” projesi başladı

Sinop’a kar geliyor

Sinop’a kar geliyor

Sinop’ta kimyasal madde paniği

Sinop’ta kimyasal madde paniği

Martıların balık kapma telaşı

Martıların balık kapma telaşı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.