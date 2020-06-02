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Sinop’ta yoğun bakım kapasitesi artırıldı

SİNOP HABERLERİ  | 02.06.2020 15:15 | Son Güncelleme

Sinop İl Sağlık Müdürü Dr.

Sinop’ta yoğun bakım kapasitesi artırıldı

Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu Sinop’taki yoğun bakım kapasitesinin arttırıldığını belirtti.
Reyhanlıoğlu korona virüs sebebiyle Sinop bünyesinde hizmet veren yoğun bakım kapasiteleri genişletilmiş ve ilk defa ilçe sağlık tesislerinde 2. basamak yoğun bakım hizmeti verilmeye başlandığını belirterek, “2011 yılında Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere 12 yataklı 2. basamak ve Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi bünyesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesi açılarak Sinop’ta yoğun bakım hizmeti verilmeye başlanmıştır. Sağlık tesislerimizin yatak kapasiteleri ve rol-grup değişimine paralel olarak yoğun bakım yatak sayıları da her geçen gün artırılarak ilimizin ihtiyaçları karşılanmaya devam etmektedir. 2020 Ocak ayı itibariyle il geneli 68 olan yoğun bakım yatak sayımız; Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde açılan 15 yataklı 2.basamak yoğun bakım ünitesi ve Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde açılan 6 yataklı 2.basamak yoğun bakım servisi ile yüzde 30 artırılarak toplam da 89’a ulaşmıştır. Özellikle dünya genelinde yayılan ve ülkemizde de görülen Covid-19 salgını nedeniyle yoğun bakım tedavi hizmetleri daha da önem kazanmıştır. Yoğun bakım tedavi hizmetleri sağlık hizmeti sunumunda önemli rol oynamaktadır. Bu sebeple ilimiz bünyesinde hizmet veren yoğun bakım kapasiteleri genişletilmiş ve ilk defa ilçe sağlık tesislerimizde 2. basamak yoğun bakım hizmeti verilmeye başlanmıştır. Böylelikle il dışına ambulansla yapılan sevklerin azalması ile 112 acil yardım ambulanslarının il içinde daha etkin hizmet vermesi, hasta ve hasta yakınlarımızın Yoğun Bakım tedavisi için il dışına gitmek zorunda kalmalarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle hem hasta mağduriyetinin önüne geçilmiş olacak, hem de yerinde ve etkin sağlık hizmeti verilme hedefine daha da yaklaşılmış olacaktır” dedi.

Sinop’ta yoğun bakım kapasitesi artırıldı

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