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Sinop’ta yolcu otobüsü kazasında 16 yaralı

02.05.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralı sayısı 16’ya yükseldi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Sinop-Boyabat kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop’tan İstanbul’a gitmek üzere 25 yolcu ile yola çıkan Fahrettin Şahin’in kullandığı 34 FYE 957 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki su kanalına devrildi. Yan yatan otobüste ilk belirlemelere göre 1’i ağır 9 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan bir yolcu ise ekipler tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

YARALI SAYISI 16’YA YÜKSELDİ

Durumu iyi olan diğer yolcular yedek otobüse bindirilerek yolculuğuna devam ederken, kaza sonrası yaralı sayısı da 16’ya yükseldi. Yaralı yolcular E.S (53), Y.G (42), H.G (42), B.G (12), S.B.G. (10), S.S.G (17), H.A.Ö (66), S.Ç (49), E.B.B (29), Z.K (37), Y.A (20), B.Ö(53), İ.K (70), S.B (23), S.Y (29) ve B.A (24) hastanede tedavi altına alındı.

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