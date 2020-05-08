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Sinop’taki 3 bin yıllık tüneller gizemini koruyor

SİNOP HABERLERİ  | 08.05.2020 15:53 | Son Güncelleme

Sinop’ta Kral Mitridat’ın mezarına çıktığı düşünülen 3 bin yıllık tünelle bağlantılı olduğu düşünülen gizemli yeni bir tünel daha ortaya çıktı.’Güneş, kum, deniz’ üçlemesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile ’Karadeniz’in Bodrum’u’ olarak adlandırılan Sinop’un Ada Mahallesi’nde, içerisinde Kral Mitridat’ın mezarı ile ’Yedi Kuyular’ adlı mağaranın olduğuna inanılan 3 bin yıllık tüneller yer alıyor.Eski çağlarda savaşlardan korunmak amacıyla inşa edildiği bilinen ve yüksekliği yaklaşık 2,5 metre, genişliği ise yarım metre olan tünellerin 10 kilometre uzunluğunda ve çok sayıda çıkışı olduğu tahmin ediliyor.Kentte, 3 bin yıllık tünellerle bağlantılı olduğu değerlendirilen yeni bir tünel daha bulundu.

Sinop’ta Kral Mitridat’ın mezarına çıktığı düşünülen 3 bin yıllık tünelle bağlantılı olduğu düşünülen gizemli yeni bir tünel daha ortaya çıktı.
’Güneş, kum, deniz’ üçlemesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile ’Karadeniz’in Bodrum’u’ olarak adlandırılan Sinop’un Ada Mahallesi’nde, içerisinde Kral Mitridat’ın mezarı ile ’Yedi Kuyular’ adlı mağaranın olduğuna inanılan 3 bin yıllık tüneller yer alıyor.
Eski çağlarda savaşlardan korunmak amacıyla inşa edildiği bilinen ve yüksekliği yaklaşık 2,5 metre, genişliği ise yarım metre olan tünellerin 10 kilometre uzunluğunda ve çok sayıda çıkışı olduğu tahmin ediliyor.
Kentte, 3 bin yıllık tünellerle bağlantılı olduğu değerlendirilen yeni bir tünel daha bulundu. Öğretmen Okulu arka tarafından girilen tünelin, Ada mevkisinde yer alan tünele benzerliği ile dikkat çekiyor. Bazı noktalarında tahribatlar olan tünel, şehir merkezine doğru ilerliyor. Sahil kısmında başlayan tünelin, Balatlar Kilisesi ve oradan da diğer tünellere bağlandığı değerlendiriliyor. Kentin yer altında farklı yönlere giden tünellerin keşfedilerek, turizme kazandırılması isteniyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu üyesi Cemalettin Kaya, “Sinop aslında bir servetin üzerinde oturuyor. Üzerine yapılan yapılar günümüzde bir servet değerinde ama, inanın Sinop’un altında yatan serbest üstündekiler on defa satın alır. Böyle bir tarih, böyle bir mühendislik harikası başka bir yerde bulamazsınız. Tüneller buranın tamamen bir zenginlik memleketi. Burada defalarca hazineler bulundu. Tüm sermayenin biriktiği bir kent. Anadolu’da sayılı altın parası olan sayılı yerlerden bir tanesi de Sinop’tur. Tüm Karadeniz’in ekonomisi burada toplanıyor. Dolayısıyla buradaki tüm mal varlığını korumak, bu zengin memleketi korumak için her türlü tedbir alınmış. Sinop’un tünellerini gerçekten daha önce, Sinoplular biliyordu. Osmanlılarda biliyor. Bizden evvelkiler de biliyor. Bunlar bilinmeyen şeyler değil ama günümüzde kıymeti anlaşıldı. Nasıl Müslüman aleminin Kabe’si varsa, Sinop Balatlar Kilisesi de tüm Ortodoks aleminin kutsal yeridir” dedi.

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19:52
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Derman Eczanesi
Boyabat
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Merve Eczanesi
Ayancik
Şifa Eczanesi
Turkeli
Şifa Eczanesi
Erfelek
Yasemin Eczanesi
Merkez
Yenice Eczanesi
Gerze
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