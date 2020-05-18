YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’taki buğday tarlalarından hastalık yayılımı

Sinop’taki buğday tarlalarından hastalık yayılımı

SİNOP HABERLERİ  | 18.05.2020 08:31 | Son Güncelleme

Sinop’taki tarlalarda yapılan kontrollerde hastalık yayılımı gözlendi.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ziraat Mühendisi Göksel Demirel, “İlimizde ekili hububat tarlalarında yaptığımız incelemeler sonuçlarında buğday tarlalarımızdaki bitki yapraklarında sarımsı- kırmızımsı ve gri tonlarda lekelerin oluştuğu görülmektedir.

Sinop’taki tarlalarda yapılan kontrollerde hastalık yayılımı gözlendi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ziraat Mühendisi Göksel Demirel, “İlimizde ekili hububat tarlalarında yaptığımız incelemeler sonuçlarında buğday tarlalarımızdaki bitki yapraklarında sarımsı- kırmızımsı ve gri tonlarda lekelerin oluştuğu görülmektedir. Septorya yaprak lekesi denilen bu hastalık zayıf çeşit seçimi derin sürüm yapılmaması aşırı azotlu gübre kullanımı haddinden fazla sık tohumu ekimi yapılması gibi sebeplerin üstüne havaların birkaç gün sisli ve bulutlu olması sebebiyle en az 6 saat ıslak kalması yüzünden hemen oluşabilen bir hastalık olup rüzgârla da yayılmaktadır. Bitkinin yeşil aksamının bozulması yüzünden fotosentez de yavaşlama olmakta buda tam başak zamanı gelen bitkide zayıflık meydana gelmesine ve sonuç olarak yüzde 30 verim kaybına neden olmaktadır. Bu durumda çiftçilerimizin kültürel ve kimyasal tedbirler alması gerekli olmaktadır” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Çok iyi yer süpürüyorum' 'Çok iyi yer süpürüyorum'
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Sinop Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:09
Öğle
12:41
İkindi
16:39
Akşam
20:03
Yatsı
21:46

Sinop Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Elif Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Turkeli
Yaşam Eczanesi
Boyabat
Yumuk Eczanesi
Gerze
Yüksel Eczanesi
Ayancik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sinop’taki tünellerin turizme kazandırılması isteniyor

Sinop’taki tünellerin turizme kazandırılması isteniyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Almanya’dan gelen yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi

Almanya’dan gelen yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi

Lastiği patlayan araç takla attı: 1 yaralı

Lastiği patlayan araç takla attı: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.