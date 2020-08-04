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Sinop’taki orman yangınına havadan müdahale ediliyor

SİNOP HABERLERİ  | 04.08.2020 12:21 | Son Güncelleme

Sinop’taki orman yangınına, yangın söndürme uçağıyla havadan müdahale ediliyor.Sinop’un Durağan ilçesinin Orta köyünde dün öğle saatlerinde başlayan ve kontrol altına alınmasına rağmen akşam saatlerinde yeniden alevlenen orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, yangın söndürme ekipleri ve belediye itfaiye ekiplerinin gece boyunca yoğun çalışmalarına rağmen devam ediyor.Gece boyunca karadan yapılan yangın söndürme çalışmaları devam ederken sabah saatlerinde orman yangınına yangın söndürme uçakları ile de havadan müdahale edilmeye başlandı.

Sinop’taki orman yangınına, yangın söndürme uçağıyla havadan müdahale ediliyor.
Sinop’un Durağan ilçesinin Orta köyünde dün öğle saatlerinde başlayan ve kontrol altına alınmasına rağmen akşam saatlerinde yeniden alevlenen orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, yangın söndürme ekipleri ve belediye itfaiye ekiplerinin gece boyunca yoğun çalışmalarına rağmen devam ediyor.
Gece boyunca karadan yapılan yangın söndürme çalışmaları devam ederken sabah saatlerinde orman yangınına yangın söndürme uçakları ile de havadan müdahale edilmeye başlandı. Durağan ilçesinin Orta köyünde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürmek için karadan ve havadan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Durağan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, yangın söndürme ekipleri ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için yoğun çalışmaları devam ediyor.

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İkindi
16:45
Akşam
20:02
Yatsı
21:40

Sinop Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Çağlar Eczanesi
Erfelek
Deniz Eczanesi
Merkez
Dolgun Eczanesi
Gerze
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Özlem Eczanesi
Turkeli
Sıhhat Eczanesi
Ayancik
Yaşam Eczanesi
Boyabat
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