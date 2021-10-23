Sinop'taki selde hayatını kaybedenler anısına yaptırılan anaokulunun temeli atıldı

SİNOP (AA) - Sinop Dernekler Federasyonu (SİNDEF) tarafından, Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenler anısına yaptırılan anaokulunun temeli atıldı.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, anaokulunun temel atma töreninde, Ayancık Belediyesinin tahsis ettiği arsaya, Sinop Dernekler Federasyonu tarafından iki katlı anaokulu yapılacağını söyledi.

Sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Karaömeroğlu, SİNDEF Başkanı Hasan Dalkıran ve dernek üyelerine afetin yaralarını sarmak, üzüntülerine ortak olmak, kötü günlerinde yanlarında olmak adına yaptıkları anlamlı destek için teşekkür etti.

Okul öncesi eğitiminin çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve motor gelişimini destekleyen, yaşamın bütün aşamalarında başarı sağlayan bir eğitim kademesi olduğunu anlatan Karaömeroğlu, "Çocuğun gelişimi adına sunulan deneyimlerle elde edilecek tecrübeler, beceri ve tutumlar, onun sosyal yaşamına etki etmesinin yanı sıra ileriki aşamalardaki eğitim hayatını da biçimlendirmektedir. Bu dönemde sunulan nitelikli eğitim hizmeti tüm eğitim aşamalarının en önemli aşaması olarak görülmektedir." dedi.

Sinop'ta 163 şubede 3 bin 238 çocuğa okul öncesi eğitim verildiğini belirten Karaömeroğlu, şöyle devam etti:

"Ayancık'ta 16 şubede 310 öğrencimize aynı eğitimi vermekteyiz. Sel felaketinin yaşandığı Ayancık ve Türkeli bölgemizde Bakanlığımızca gönderilen 4 bin 700 tableti öğretmen ve öğrencilerimize ulaştırdık. Afet bölgesindeki her kademedeki öğrencilerimize çantalarıyla Milli Eğitim Bakanlığımızın temin ettiği kırtasiye malzemelerini vererek ihtiyaçlarını okullar açılmadan gidermiş olduk. Selden zarar gören tüm eğitim kurumlarımız sağlanan 5 milyon lira ödenekle temizliğinden bakım onarımına kadar eğitim öğretime hazır hale getirildi."

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise selin ardından esnafın zararının ödenmesi konusunda muhteşem bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

Ayancık'ın hızlıca toparladığını, şimdi önlerinde kalıcı işler bulunduğuna işaret eden Maviş, "Onları da bir bir hayata geçiriyoruz. Köprülerimiz devam ediyor. İnşallah çarşamba günü Ulaştırma Bakanımız ile Ayancık’ta olacağız. Çatalzeytin-Türkeli köprüsünün açılışını yapacağız. Ayancık’ta otogar köprümüzün kaba çalışması bitirildi. Şevket Şentürk Köprüsü'nün çalışmaları devam ediyor. Yakında her iki köprümüzün açılışını yapacağız." diye konuştu.

Selde yıkılan küçük sanayi sitesindeki 56 dükkanın ihalesinin 27 Ekim'de yapılacağını bildiren Maviş, "30 Ekim'de Ayancık Çayı'mızın şehir içindeki yan kolları da dahil ıslah ihalesini yapmış olacağız. Maliye Bakanlığımızdan köy yollarımızın, yani 300 kilometrelik köy yolumuz için 100 trilyon para Valimizle yaptığımız görüşme sonucunda özel idaremize gönderilmek üzere talimat verildi." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından 8 derslikli 150 öğrenci kapasiteli anaokulunun temeli atıldı.

Temel atma törenine Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, SİNDEF Genel Başkanı Hasan Dalkıran ve vatandaşlar katıldı.

