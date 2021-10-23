YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'taki selde hayatını kaybedenler anısına yaptırılan anaokulunun temeli atıldı

Sinop'taki selde hayatını kaybedenler anısına yaptırılan anaokulunun temeli atıldı

23.10.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Erol Karaömeroğlu: - "Selden zarar gören tüm eğitim kurumlarımız, sağlanan 5 milyon lira ödenekle temizliğinden bakım onarımına kadar eğitim öğretime hazır hale getirildi"

SİNOP (AA) - Sinop Dernekler Federasyonu (SİNDEF) tarafından, Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenler anısına yaptırılan anaokulunun temeli atıldı.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, anaokulunun temel atma töreninde, Ayancık Belediyesinin tahsis ettiği arsaya, Sinop Dernekler Federasyonu tarafından iki katlı anaokulu yapılacağını söyledi.

Sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Karaömeroğlu, SİNDEF Başkanı Hasan Dalkıran ve dernek üyelerine afetin yaralarını sarmak, üzüntülerine ortak olmak, kötü günlerinde yanlarında olmak adına yaptıkları anlamlı destek için teşekkür etti.

Okul öncesi eğitiminin çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve motor gelişimini destekleyen, yaşamın bütün aşamalarında başarı sağlayan bir eğitim kademesi olduğunu anlatan Karaömeroğlu, "Çocuğun gelişimi adına sunulan deneyimlerle elde edilecek tecrübeler, beceri ve tutumlar, onun sosyal yaşamına etki etmesinin yanı sıra ileriki aşamalardaki eğitim hayatını da biçimlendirmektedir. Bu dönemde sunulan nitelikli eğitim hizmeti tüm eğitim aşamalarının en önemli aşaması olarak görülmektedir." dedi.

Sinop'ta 163 şubede 3 bin 238 çocuğa okul öncesi eğitim verildiğini belirten Karaömeroğlu, şöyle devam etti:

"Ayancık'ta 16 şubede 310 öğrencimize aynı eğitimi vermekteyiz. Sel felaketinin yaşandığı Ayancık ve Türkeli bölgemizde Bakanlığımızca gönderilen 4 bin 700 tableti öğretmen ve öğrencilerimize ulaştırdık. Afet bölgesindeki her kademedeki öğrencilerimize çantalarıyla Milli Eğitim Bakanlığımızın temin ettiği kırtasiye malzemelerini vererek ihtiyaçlarını okullar açılmadan gidermiş olduk. Selden zarar gören tüm eğitim kurumlarımız sağlanan 5 milyon lira ödenekle temizliğinden bakım onarımına kadar eğitim öğretime hazır hale getirildi."

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise selin ardından esnafın zararının ödenmesi konusunda muhteşem bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

Ayancık'ın hızlıca toparladığını, şimdi önlerinde kalıcı işler bulunduğuna işaret eden Maviş, "Onları da bir bir hayata geçiriyoruz. Köprülerimiz devam ediyor. İnşallah çarşamba günü Ulaştırma Bakanımız ile Ayancık’ta olacağız. Çatalzeytin-Türkeli köprüsünün açılışını yapacağız. Ayancık’ta otogar köprümüzün kaba çalışması bitirildi. Şevket Şentürk Köprüsü'nün çalışmaları devam ediyor. Yakında her iki köprümüzün açılışını yapacağız." diye konuştu.

Selde yıkılan küçük sanayi sitesindeki 56 dükkanın ihalesinin 27 Ekim'de yapılacağını bildiren Maviş, "30 Ekim'de Ayancık Çayı'mızın şehir içindeki yan kolları da dahil ıslah ihalesini yapmış olacağız. Maliye Bakanlığımızdan köy yollarımızın, yani 300 kilometrelik köy yolumuz için 100 trilyon para Valimizle yaptığımız görüşme sonucunda özel idaremize gönderilmek üzere talimat verildi." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından 8 derslikli 150 öğrenci kapasiteli anaokulunun temeli atıldı.

Temel atma törenine Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, SİNDEF Genel Başkanı Hasan Dalkıran ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran olay! Kurşunlar bile durduramadıKan donduran olay! Kurşunlar bile durduramadı
PARTNERBilim Kurulu Üyesi Şener'den "Covid-19 aşısı zorunlu olsun" önerisiBilim Kurulu Üyesi Şener'den "Covid-19 aşısı zorunlu olsun" önerisi
Sinop'ta hamsinin kilosu 10 liraya düştüSinop'ta hamsinin kilosu 10 liraya düştü
Anahtar Kelimeler:
Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 23 Ekim Cumartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:54
Öğle
12:29
İkindi
15:24
Akşam
17:54
Yatsı
19:15

Sinop Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cumartesi

Yasemin Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Ayancik
Yaşam Eczanesi
Boyabat
Tek Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Yeni Gerze Eczanesi
Gerze
Özlem Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsunspor Teknik Direktörü Çapa, ilk maçında galibiyet hedefliyor:

Samsunspor Teknik Direktörü Çapa, ilk maçında galibiyet hedefliyor:

Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cesedi bulundu

Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cesedi bulundu

Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.