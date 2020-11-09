Sinop'tan İzmir'deki depremzedeler için 2 tır yardım malzemesi gönderildi

SİNOP (AA) - Sinop Valiliği koordinesinde, AFAD İl Müdürlüğünce başlatılan kampanya kapsamında toplanan 2 tır dolusu yardım malzemesi, İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

Tırların İzmir’e uğurlanması için Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Vali Vekili Orhan Gazi Karakaş, herkesi derinden etkileyen deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Depremin ardından ülke olarak birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergilediklerini vurgulayan Karakaş, "Depremzede vatandaşlarımızın acılarını dindirmeye tabii ki hiçbir şey yetmez. Canlar yitirildi. İnsanlar yakınlarını, ailelerini kaybetmenin derin acısını hissediyorlar. Ancak biz, Sinop olarak İzmir'in yanında olduğumuzu göstermek amacıyla her kesimin desteğiyle toplanan yardımları deprem bölgesine uğurluyoruz. İnşallah tüm yaralar el birliğiyle kısa sürede sarılır. Kampanyaya katkıda bulunanlara valiliğimiz adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vali Vekili Karakaş’ın konuşmasının ardından gıda, battaniye ve hijyen malzemelerini taşıyan tırlar, dualarla deprem bölgesine uğurlandı.

