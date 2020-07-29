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Sinop’un ilk özel müzesi Boyabat’ta açılıyor

SİNOP HABERLERİ  | 29.07.2020 14:26 | Son Güncelleme

2018 yılı içerisinde çalışmalarına başlanan ve Sinop’ta kurulan ilk özel müze olma özelliğini taşıyan "Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi", Kurban Bayramı’nda kapılarını misafirlerine açıyor.Sinop’un ilk özel müzesi olma özelliği taşıyan ve Boyabat’ın tarihine, kültürüne, geleneksel yaşam biçimine, unutulmaya yüz tutmuş tüm kültürel değerine sahip çıkılması adına somut ve somut olmayan kültürel mirasların yaşatılması ve aktarılması amacıyla kurulan Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi, Kurban Bayramı’nın ikinci gününden itibaren kapılarını ziyaretçilere açıyor.Türkiye’nin beşinci yaşayan kültürel miras müzesi olan müzede Boyabat’ın geleneksek yaşam biçimleri merkeze alınarak, yörenin halk inançlarından mutfak kültürüne, doğumdan ölümüne kadar geçiş dönemlerinden; gelenek, görenek adet ve inançlarına kadar kaynak olan yaklaşık 250 eser sergilenecek.Kurban Bayramı’nın ikinci gününden itibaren açılacak müze, pazartesi günleri hariç her gün saat 09.00 ile 17.30 saatleri arasında orta çarşı ekin pazarı mevkisinde ziyaretçilerine hizmet verecek.Belediye Başkanı Şefik Çakıcı konuya ilişkin, "Boyabat tarih şehri, bir kültür şehri kimlikli bir şehir.

2018 yılı içerisinde çalışmalarına başlanan ve Sinop’ta kurulan ilk özel müze olma özelliğini taşıyan "Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi", Kurban Bayramı’nda kapılarını misafirlerine açıyor.
Sinop’un ilk özel müzesi olma özelliği taşıyan ve Boyabat’ın tarihine, kültürüne, geleneksel yaşam biçimine, unutulmaya yüz tutmuş tüm kültürel değerine sahip çıkılması adına somut ve somut olmayan kültürel mirasların yaşatılması ve aktarılması amacıyla kurulan Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi, Kurban Bayramı’nın ikinci gününden itibaren kapılarını ziyaretçilere açıyor.
Türkiye’nin beşinci yaşayan kültürel miras müzesi olan müzede Boyabat’ın geleneksek yaşam biçimleri merkeze alınarak, yörenin halk inançlarından mutfak kültürüne, doğumdan ölümüne kadar geçiş dönemlerinden; gelenek, görenek adet ve inançlarına kadar kaynak olan yaklaşık 250 eser sergilenecek.
Kurban Bayramı’nın ikinci gününden itibaren açılacak müze, pazartesi günleri hariç her gün saat 09.00 ile 17.30 saatleri arasında orta çarşı ekin pazarı mevkisinde ziyaretçilerine hizmet verecek.
Belediye Başkanı Şefik Çakıcı konuya ilişkin, "Boyabat tarih şehri, bir kültür şehri kimlikli bir şehir. Bu kapsamda yapmış olduğumuz çalışmalar ile Boyabat Kültürel Miras Müzemizi hizmete açıyoruz. Türkiye’nin beşinci yaşayan kültürel miras müzesi olma özelliği gösteren müzemizde iki tane çok değerli halk bilimci arkadaşımız ile Boyabatımızın kayıp hikayelerini, kültürünü ve kimliğini heybemizden çıkaracak, hep birlikte nostaljik bir yolculuğa çıkacağız" dedi.

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