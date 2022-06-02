Siraz balıkları üremek için tatlı sulara göçüyor

ELAZIĞ (AA) - AYDIN ARİK - BESTAMİ BODRUK - Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde yaşayan siraz balıkları, üreme döneminde göle dökülen serin derelere tersine yüzerek göçüyor.

Hazar Gölü'nün sodalı suyunda üreme imkanı olmayan ve bu nedenle tatlı su kaynaklarına yönelen siraz balıklarının üreme dönemi olan mayıs ve haziranda, Hazarbaba Dağı'ndan eriyen kar sularıyla beslenen ve göle dökülen tatlı su kaynaklarına göçü sürüyor.

Yumurta bırakmak için Kürk Deresi başta olmak üzere bölgedeki derelere yüzen çok sayıda siraz balığı, önüne çıkan engelleri zıplayarak aşıyor.

Balıkların göçünün sorunsuz tamamlanması için Sivrice Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, emniyet ve jandarma ekipleri, kaçak avcılık ve diğer olumsuzluklara karşı bölgede denetim yapıyor.

- "Seyrine doyum olmuyor"

Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, AA muhabirine, Türkiye'nin endemik türlerinden olan ve Hazar Gölü'nde yaşayan siraz balığının ilçe girişinde bulunan Kürk Deresi'nden tatlı sulara yolculuk yaptığını dile getirdi.

Van Gölü'ndeki inci kefalleri gibi siraz balıklarının da suda akıntının tersi yönünde yüzerek serin sulara yumurtlamak için yöneldiğini anlatan Vural, "Ortaya çok güzel muazzam manzaralar çıkıyor. Seyrine doyum olmuyor. Sivrice ilçesi Hazar Gölü ve Hazarbaba Dağı ile müstesna bir turizm beldesi. Şimdi de bu siraz balıklarının bu geçiş noktalarını turizme kazandırarak vatandaşlarımıza yepyeni bir destinasyon kazandırmak istiyoruz" dedi.

Bölgede doğal yapıyı koruyarak çevre düzenlemesi yapacaklarını belirten Vural, "Siraz balıkları doğal bir göç alanı olarak burayı seçmişler. Alıştıkları doğal bir alan var. Sadece vatandaşların yürüyüp, seyredebilecekleri bir alan yeterli olacaktır. Sivrice doğasıyla harika bir belde. Vatandaşlarımızın siraz balıklarının akıntıya karşı yüzdükleri, yumurtlamaya çalıştıkları bu dönemi kaçırmamalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

- "Kar eridikten sonra göçleri başlıyor"

Bölgede yaşayan ve her yıl bu keyifli yolculuğu seyre geldiğini söyleyen Serdar Altundaş, "Kar eridikten sonra balıkların yukarıya doğru göçleri başlıyor. Balıkların yumurtlaması için bu suya çıkması lazım. Bu balıklar buradan yukarıya Kürk köyüne kadar gider." ifadelerini kullandı.

Siraz balıklarının yolculuğunu bilenlerin göç mevsiminde bölgeye geldiğini anlatan Altundaş, "Balıkların güzel bir atlayışı var. Balıklar tek tek değil 10'ar 20'şer atlıyor. Bunu çekip sosyal medyada paylaşanlar çok oluyor. Emniyet, jandarma, su ürünleri koruma altına alıyor, kontrollerini yapıyorlar. İlçemizde vatandaşlarımız da bu balıkları koruyor." dedi.

Bölgede çiftçilikle uğraşan Muhammed Çınar da önceki yıl kar yağışının azlığı nedeniyle dere yataklarındaki su miktarının az olduğunu ve balıkların zorluk yaşadığını, bu yıl ise setleri daha kolay geçtiklerini dile getirdi.

