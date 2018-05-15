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Sırbistan'da şike depremi! Spartak Subotica - Radnicki Nis maçının hakemi Srdjan Obradovic tutuklandı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.05.2018 18:18 | Son Güncelleme

Sırbistan'da şike depremi! Sırbistan Süper Lig'indeki Spartak Subotica-Radnicki Nis maçında tartışmalı iki penaltı kararı veren hakem Srdjan Obradovic, savcılık talimatıyla tutuklandı. Şike şüphesiyle tutuklanan Srdjan Obradovic'in dosyası şimdi mahkemede...

Sırbistan'da şike depremi! Spartak Subotica - Radnicki Nis maçının hakemi Srdjan Obradovic tutuklandı

Sırbistan Ligi'nde normal sezon sona erdi, ancak heyecan Süper Lig şampiyonluk grubunda sürüyor. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren iki takım Spartak Subotica ile Radnicki Nis arasındaki mücadele tartışmalı kararlarla gündeme geldi.

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Maçın hakemi Srdjan Obradovic, maçta ev sahibi ekip lehine iki penaltı düdüğü çaldı ve Spartak maçı 2-0 kazandı. Ancak pozisyonların tartışmalı olduğu, ikinci penaltının ise hiçbir şekilde penaltı ile ilgisinin olmadığı belirtildi.

Srdjan Obradovic

Savcılık talimatıyla harekete geçen polisler maçın hakemi Srdjan Obradovic'i tutukladı. Şike şüphesiyle tutuklanan Sırp hakemin dosyası mahkemeye sevkedildi. (Skor)

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Sırbistan'da şike depremi! Spartak Subotica - Radnicki Nis maçının hakemi Srdjan Obradovic tutuklandıSırbistan'da şike depremi! Spartak Subotica - Radnicki Nis maçının hakemi Srdjan Obradovic tutuklandı
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Anahtar Kelimeler:
Srdjan Obradovic Sırbistan Süper Ligi Radnicki Nis Spartak Subotica

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