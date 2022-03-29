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"Sırdan Yansımalar" çini sergisi ziyaretçilerini bekliyor

29.03.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sırdan Yansımalar" çini sergisi ziyaretçilerini bekliyor

İSTANBUL (AA) - "Sırdan Yansımalar" çini sergisi Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) çini öğrencilerinin eserlerinden oluşan serginin açılış programına ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, çini eğitmeni Sema Aras, Prof. Dr. Süleyman Berk, Doç. Dr. Savaş Çevik, Öğretim Görevlisi Levent Kum ile çini öğrencileri ve sanatseverler katıldı.

"Sırdan Yansımalar" çini sergisinde, modern ile geleneksel tarzın bir arada kullanıldığı, pano ve aynalarla süslenen 22 eser yer alıyor.

Genç sanatçıların aylar süren çalışmaları sonucu hazırlanan sergi, 2 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

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