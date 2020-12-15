Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında kaç gün yasak var? İşte yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı detayları

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle geçtiğimiz günlerde yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı. Bu doğrultuda hafta içi ve hafta sonu çeşitli sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Alınan yeni tedbirler ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar yeni yıla girerken sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Daha önce yılbaşında 4 gün yasak olma ihtimaline ilişkin bilgiler paylaşılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni kararları açıkladı. Peki, yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında kaç gün yasak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? Yılbaşında kutlama planları yapmayı düşünen vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının yılbaşında da olup olmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. "İnşallah bahar aylarında kendi aşımıza kavuşarak çok daha yaygın bir aşılama sürecine geçeceğiz." diyen Erdoğan, bu süreçte tedbirlerin sıkı şekilde devam ettirileceğini vurguladı. Yılbaşında yapılacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının da detaylarını verdi.

YILBAŞINDA KAÇ GÜN YASAK VAR? Cumhurbaşkanı Erdoğan, elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlamasının 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacağını belirtti. Dolayısıyla yılbaşı gecesini de kapsayacak şekilde 31 Aralık gecesi saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz olarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bunun yanı sıra dün, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine valiliklere yeni genelge gönderildi. Buna göre, kısıtlama süresince istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeniyle sınırlı olacak, genel muafiyet söz konusu olmayacak. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Muafiyetlerin Kötüye Kullanımının Önlenmesi" konulu genelge gönderdi. Genelgede daha önce illere gönderilen genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasını temin ile sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kısıtlamadan muaf tutulacak yerler ve kişilerle ilgili uygulama hatırlatıldı.