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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında kaç gün yasak var? İşte yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı detayları

15.12.2020 10:40 | Son Güncelleme:
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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında kaç gün yasak var? İşte yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı detayları

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan yeni tedbirlerin ardından vatandaşlar yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna cevap arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni kararları açıkladı. Peki, yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında kaç gün yasak var?

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle geçtiğimiz günlerde yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı. Bu doğrultuda hafta içi ve hafta sonu çeşitli sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Alınan yeni tedbirler ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar yeni yıla girerken sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Daha önce yılbaşında 4 gün yasak olma ihtimaline ilişkin bilgiler paylaşılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni kararları açıkladı. Peki, yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında kaç gün yasak?

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YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yılbaşında kutlama planları yapmayı düşünen vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının yılbaşında da olup olmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. "İnşallah bahar aylarında kendi aşımıza kavuşarak çok daha yaygın bir aşılama sürecine geçeceğiz." diyen Erdoğan, bu süreçte tedbirlerin sıkı şekilde devam ettirileceğini vurguladı. Yılbaşında yapılacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının da detaylarını verdi.

YILBAŞINDA KAÇ GÜN YASAK VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlamasının 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacağını belirtti. Dolayısıyla yılbaşı gecesini de kapsayacak şekilde 31 Aralık gecesi saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz olarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Bunun yanı sıra dün, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine valiliklere yeni genelge gönderildi. Buna göre, kısıtlama süresince istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeniyle sınırlı olacak, genel muafiyet söz konusu olmayacak. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Muafiyetlerin Kötüye Kullanımının Önlenmesi" konulu genelge gönderdi. Genelgede daha önce illere gönderilen genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasını temin ile sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kısıtlamadan muaf tutulacak yerler ve kişilerle ilgili uygulama hatırlatıldı.

Son dönemde sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyetin bazı art niyetli kişilerce (sağlık randevusu alıp, randevuya dair belgeyi göstermek suretiyle hastane yerine başka yerlere gitmek, çalışma günü, vardiyası veya nöbeti olmadığı halde çalıştığını ibraz edip başka amaçla dışarı çıkmak) kötüye kullanılmaya çalışıldığına dair bilgi üzerine Bakanlığın harekete geçtiği belirtilen genelgede, şu kararlara yer verildi: "Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kısıtlamadan muafiyet tanınacak yerler ve kişilerle ilgili istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeniyle sınırlı olacak. Bunun dışında genel muafiyet şeklinde bir durum kesinlikle söz konusu olmayacak. Kişiler, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkabilecek olup bu süre içinde muafiyet nedenine dair zaman ve güzergah ile sınırlı kalacak. Zaman bakımından uygulamada kişinin istisna kapsamına dahil olan durumu ile dışarıda bulunduğu zaman diliminin uyumluluğuna dikkat edilecek."

İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındaki kişi, muafiyeti nedeniyle ikametinden ayrıldığında rutin güzergahının dışına çıkamayacak. Bu doğrultuda ekiplerce kısıtlamanın uygulandığı süre ve günlerde dışarıda bulunan kişilerin kontrolleri sırasında muafiyet kapsamında olup olmadığı, muafiyet sebebiyle sokakta bulunma nedeninin zaman ve/veya güzergah açısından uyumluluk gösterip göstermediği hususlarına dikkat edilecek.

Muafiyet sebebiyle zaman ve/veya güzergah bakımından uyumluluk bulunmayan durumlarda ise idari yaptırım uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süre ve günler için geçerli olan muafiyetleri suiistimal eden/edebilecek kişilerle ilgili gerekli denetim faaliyetleri bu esaslar çerçevesinde yürütülecek.

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