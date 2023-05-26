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Şirince’nin tarihi çarşısında yenileme çalışmaları başladı

26.05.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selçuk’un turistik köyü Şirince’de yerli ve yabancı ziyaretçiler için büyük önem arz eden çarşıda yenileme çalışmaları başladı.

Şirince’de çarşıda bulunan üst örtünün yeterince güvenli olmaması, esnaf ve turistler açısından yeterince kullanışlı olmaması sebebiyle Selçuk Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde mevcut üst örtü söküldü. Sökülen üst örtünün yerine ahşap konstrüksiyon üzerine kumaş olan bir üst örtü yapılacak.

Kurul kararına uygun olarak yapılacak yapı, ahşap ayaklar üzerinde kolon kiriş sistemiyle çalışan ve üstü bez ile kaplı şekilde konumlandırılacak. Esnafın talepleri sonucu başlayan çalışmalar sonucu yenilenecek üst örtü ile Şirince’nin tarihi çarşısı modern, kullanışlı ve güvenli bir şekilde tamamlanmış olacak. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çalışmalarla ilgili olarak Selçuk Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Okan Kamak, Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu ve esnafı bilgilendirdi.

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