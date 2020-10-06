Şirket kurup "kişiye özel" drone üreten üniversiteliler seri üretime geçecek

İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) öğrenim gören ve girişimcilik eğitimi alıp şirket kuran 4 genç, ilk projeleri "kişiye özel" dronede seri üretime geçmeyi hedefliyor. BTÜ Teknoloji Transfer Ofisinde Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) "#SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı" eğitimlerine katılan 4 arkadaş, "Mayfly" adıyla şirket kurdu. Sivil havacılık alanında çalışacak şirketin ana amacı, kişiye ve sorunlara özel drone üretmek olarak belirlendi. Bu kapsamda "Camgöz MF1" isimli, yazılım, donanım ve tasarımı yerli imkanlarla yapılan prototip drone üreten gençler, patent başvurusunda da bulundu. Şirketi geliştirme aşamasındaki üniversiteli gençler, BTÜ'nün iş birliği yaptığı Huss Mühendislik firmasının endüstriyel tasarım ürünleri, elektronik haberleşme ve yazılım sistemleri ile kendilerine sağladığı ofis imkanlarından yararlanıyor. - "Hayallerimizin peşinden koşuyoruz" Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Yasin Çelik, AA muhabirine, Türkiye'nin askeri havacılıkta elde ettiği başarılara, sivil insansız hava araçları (İHA) konusunda da kendileri gibi genç girişimcilerin ulaşacağına inandığını söyledi.

Türkiye'nin ciddi bir sivil havacılık potansiyeli olduğunu belirten Çelik, "Amacımız, Türk sivil havacılık endüstrisinin büyüyen yüzü olarak yerli ve mili ürünlerle piyasaya çıkabilmek. Bunları da kişiye özel drone hazırlayarak, problemlere direkt çözüm üretebilecek sistemlerle yapacağız. Bu sistemlerin testlerini yapabilecek makineleri de üretiyoruz." ifadelerini kullandı. Çelik, temel amaçlarının, yüzde 100 yerli yazılımı ve donanımıyla "Türk drone"yi piyasaya sunabilmek olduğunu bildirdi. Öncelikle kişiselleştirilmiş drone üretmeyi hedeflediklerini anlatan Çelik, şöyle devam etti: "Örneğin bir probleminiz var, bu problemle bize geldiğiniz zaman buna göre Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge çalışmasından sonra probleme özel kişiselleştirmeler yapıyoruz. Mesela bir çiftçi tarlasında daha az maliyetle personel kullanmadan ilaçlama yapmak istiyor. Bu problemle beraber karşımıza geldiğiniz zaman, ne kadarlık bir uçuş süresine, ne kadarlık bir taşıma kapasitesine ihtiyaç var, bunları belirliyoruz. Daha sonra tarladaki kişiselleştirmeleri yapıyoruz. Bu dronelerin başlangıç noktası, iniş noktası neresi olacak, bunun gibi sistemleri belirliyoruz. Sonuçta olumlu dönüşlerle üretim yapıyoruz. Endüstriyelleşme anlamında da firmalarla iş birliği kurarak bu alandaki çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bunlar bizim için hayaldi ve hayallerimizin peşinden koşuyoruz."